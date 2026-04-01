La partita tra Bahia e Athletico Paranaense si disputa nella notte tra mercoledì e giovedì alle 01:00 ora italiana, valevole per la nona giornata del Brasileirao. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state annunciate le probabili formazioni delle due squadre, mentre il pronostico viene condiviso tra gli addetti ai lavori.

Bahia-Athletico Paranaense è una partita valida per la nona giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Athletico Paranaense ha spazzato via pure il Botafogo nel recupero di domenica scorsa, allungando a tre partite la striscia vincente e confermandosi come una delle squadre attualmente più in forma del Brasileirao. I rossoneri hanno raggiunto a quota 16 punti San Paolo e Fluminense e davanti a loro c’è solamente il Palmeiras, a +3. Sì, il massimo campionato brasiliano è appena iniziato ma se queste sono le premesse a Curitiba possono sognare in grande. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bahia-Athletico Paranaense: prosegue il momento d’oro

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