Il panorama delle primarie si presenta molto affollato, con diversi candidati che si contendono l’attenzione. Tra i nomi più citati figurano Pierluigi Bersani, Franco Gabrielli, Gaetano Manfredi, Andrea Riccardi, Ernesto Maria Ruffini e Silvia Salis. Questi sono tra i più ricorrenti nei discorsi e nelle discussioni riguardanti la corsa alle primarie, che vede anche la presenza di altri candidati meno noti.

Roma, 1 aprile 2026 – Chi più ne ha più ne metta. Pierluigi Bersani, Franco Gabrielli, Gaetano Manfredi, Andrea Riccardi, Ernesto Maria Ruffini, Silvia Salis sono solo i nomi più noti e che ricorrono di più. Sta di fatto che dall’ebbrezza del successo referendario sta germogliando un florilegio di candidature per la corsa alla guida del centrosinistra, oltre che della sua anchilosata gamba centrista che non sboccia, in realtà e a ragion veduta ristretta alla contesa e i veti incrociati tra la segretaria dem Elly Schlein e l’ex premier 5 stelle Giuseppe Conte, usciti diversamente vincenti, insieme alle rispettive forze politiche, dalle urne del 22 e 23 marzo come da buona parte dei precedenti accordi politici siglati su governatori e sindaci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Primarie, il campo è affollato. Bersani, Bachelet, Gabrielli, Salis: il terzo incomodo tra Conte e Schlein

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