Un gruppo di 25 persone aveva prenotato un tavolo in un ristorante, ma non si sono presentate all’appuntamento. Quando il ristoratore ha tentato di contattarle telefonicamente, hanno risposto con frasi generiche, come che avevano avuto un impegno improvviso. Il ristoratore chiede ora il risarcimento per i danni subiti, sottolineando di aver subito una perdita economica a causa di questa scomparsa improvvisa.

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Prenotano un tavolo al ristorante per 25, ma non si presentano. E raggiunti al telefono dal ristoratore, se la cavano con un “abbiamo avuto un imprevisto”, causando al titolare dell’attività un mancato incasso in una giornata di festa in cui quei coperti sarebbero stati facilmente occupati da altri clienti e quindi un danno economico importante. L’ennesimo episodio – in gergo tecnico si parla di “no show” quando un cliente prenota un tavolo e poi non si presenta – si è registrato in un ristorante di Vittorio Veneto nel passato fine settimana. A rendere noto l’accaduto è la direttrice di Ascom Vittorio Veneto, Antonella Secchi, con l’intento di informare e di mettere in guardia gli altri operatori della ristorazione sulle possibili conseguenze e su cosa fare per prevenirle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Prenotano un tavolo per 25 persone e spariscono senza pagare, lo sfogo del ristoratore: «Devono risarcirmi»

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