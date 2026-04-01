Piombino uffici vandalizzati e furti a Palazzo comunale | individuato e denunciato l' autore del raid

Il 16 marzo, i dipendenti del Comune di Piombino sono arrivati in ufficio e hanno trovato i locali danneggiati e alcuni materiali mancanti. Gli agenti hanno individuato e denunciato l’autore del raid, che avrebbe provocato danni e sottratto oggetti di scarso valore. L’episodio ha causato disagi all’attività amministrativa e portato all’intervento delle forze dell’ordine.

L'intrusione nella notte tra il 15 e 16 marzo scorso: a distanza di due settimane le forze dell'ordine hanno chiuso le indagini trovando il responsabile Quando lo scorso 16 marzo i primi dipendenti del Comune si presentarono a Palazzo civico per iniziare la settimana di lavoro, davanti ai loro occhi trovarono uffici vandalizzati e materiale di poco valore sparito ed evidentemente rubato. Un raid nella notte appena trascorsa immediatamente denunciato alle forze dell'ordine che, con la massima disponibilità di collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, iniziarono subito le indagini per individuare il più rapidamente possibile uno o più responsabili dell'effrazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Piombino | Derubato del portafoglio mentre compra le sigarette al distributore automatico: individuato e denunciato un 28enneUn 28enne di origine nordafricana è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Piombino in quanto gravemente indiziato di... Piombino, furti e borseggi in centro: denunciato un 35enneI carabinieri hanno identificato il presunto responsabile di una serie di colpi tra portafogli e cellulari rubati in corso Italia.