Palm Beach per l’aeroporto Trump è quasi fatta

A Palm Beach, nelle prossime settimane, potrebbe essere completato il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'aeroporto Trump International Airport. La struttura, situata nel Sud della Florida, si avvicina alla conclusione dei lavori e potrebbe presto aprire ufficialmente al pubblico. Attualmente, si stanno ultimando le operazioni di verifica e consegna delle nuove aree dedicate ai passeggeri.

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