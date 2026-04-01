Nella morsa criminale La procura in affanno | Ampliare l’organico Ma il ministro dice no

Nella provincia di Prato, la procura della Repubblica conta attualmente dieci magistrati, tra cui un procuratore e nove sostituti. La struttura si trova sotto organico fin dalla sua istituzione, criticità che ha portato a richieste di ampliamento dell’organico. Tuttavia, il ministro competente ha rifiutato di approvare l’aumento delle risorse, lasciando la procura in condizioni di difficoltà.

Prato, 1 aprile 2026 – Una procura della Repubblica di medie dimensioni ed estese competenze, che soffre ab origine, del sottodimensionamento della pianta organica dei magistrati: dieci di cui un procuratore e nove sostituti. “Assolutamente inadeguata per la competenza circondariale del territorio, con una popolazione di 279.759 abitanti, compresi quelli di Calenzano (18.109). La previsione di nove sostituti non è sufficiente a fronteggiare la poliedrica situazione delinquenziale che si è acuita negli ultimi due anni durante i quali si è assistito a una significativa concentrazione quantitativa e qualitativa di delitti mai registrata negli anni precedenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nella morsa criminale. La procura in affanno: “Ampliare l’organico”. Ma il ministro dice “no” Articoli correlati Il nodo polizia locale: "Verbali in ritardo, parco mezzi falcidiato e organico in affanno"Migliaia di verbali inviati dopo i canonici 90 giorni dalla contestazione dell’infrazione su cui ora pende l’incognita dei ricorsi che i cittadini... A Prato un “laboratorio criminale multietnico”, ma gli organici restano carenti. Tescaroli scrive al ministro PiantedosiPrato, 13 gennaio 2026 – Chi si aspettava un corposo rinforzo degli organici delle forze dell’ordine è rimasto deluso.