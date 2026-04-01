meloni ora teme la reazione di trump

Guido Crosetto è stato descritto come furibondo, convinto di essere vittima di un agguato. La situazione riguarda una possibile reazione di Donald Trump, che avrebbe suscitato preoccupazioni tra alcuni membri del governo. La notizia, riportata ieri, riguarda tensioni che coinvolgono figure politiche italiane e l’ex presidente statunitense. Nessun dettaglio su motivazioni o cause specifiche è stato fornito.

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