Manovre non congrue e domande legate al sesso | proctologo condannato a tre anni e otto mesi

Un medico specializzato in proctologia è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione in primo grado, dopo essere stato giudicato colpevole di aver commesso violenze sessuali su due pazienti. La sentenza si basa su accuse relative a manovre non appropriate e domande legate all'ambito sessuale durante le visite. La vicenda si è svolta in un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva.

Concluso in primo grado il processo che vedeva imputato un medico per violenza sessuale nei confronti di due donne. Il professionista - ora radiato - nel 2024 era già stato condannato in via definitiva e un anno e otto mesi per il medesimo reato, all'epoca tre le donne che fecero denuncia ma che non si costituirono parte civile. Il camice bianco ha sempre respinto ogni addebito Concluso in primo grado il processo che vedeva imputato un medico per violenza sessuale nei confronti di due donne. Il professionista - ora radiato - nel 2024 era già stato condannato in via definitiva e un anno e otto mesi per il medesimo reato, all'epoca tre le donne che fecero denuncia ma che non si costituirono parte civile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Leggi anche: Truffa anziana, condannato a due anni e otto mesi

Leggi anche: Abusò della sua nipotina. Nonno condannato a sette anni e otto mesi

Una raccolta di contenuti su Manovre non congrue e domande legate al...

Discussioni sull' argomento Omicidio stradale: condanna per immissione lenta.

Cronistoria della manovra: Com'è partita e com'è arrivataOggi il Parlamento ha varato in via definitiva la legge di Bilancio 2026, dopo una corsa contro il tempo per approvare il testo entro il 31 dicembre. La manovra, che nella versione bollinata ... ilfoglio.it

Il governo chiede la fiducia in Aula alla Camera sulla manovraMassimo Bitonci si è dimesso da deputato per incompatibilità con il ruolo in Giunta Regionale del Veneto, per il quale ha optato. Il vice presidente di turno Fabio Rampelli ha letto la sua lettera di ... roma.corriere.it