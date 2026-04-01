Un evento dedicato a Barbie in Florida si è concluso con numerose proteste da parte dei partecipanti, molti dei quali avevano speso centinaia di dollari per partecipare. Le lamentele si sono diffuse sui social media, creando un dibattito tra gli utenti. L'episodio è stato descritto come un fallimento organizzativo, con commenti che lo paragono a alcuni dei peggiori disastri di eventi pubblici degli ultimi anni.

Quello che doveva essere un weekend da sogno per gli appassionati di Barbie si è trasformato in una delusione collettiva che ha scatenato proteste sui social media e paragoni con alcuni dei più famosi fiaschi organizzativi degli ultimi anni. Il Barbie Dream Fest, convention di tre giorni tenutasi al Broward County Convention Center di Fort Lauderdale in Florida, ha lasciato centinaia di famiglie incredule di fronte a uno spazio semivuoto, decorazioni minimali e attrazioni che non corrispondevano minimamente alle promesse del marketing. @whatstrending Barbie’s Dream Fest is the latest immersive disaster to go viral. Fans reportedly flew from as far as Tokyo for a neon paradise, only to find a bleak, empty hangar. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’evento di Barbie in Florida è un disastro: fan furiosi dopo aver speso centinaia di dollari (VIDEO)

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