Durante una recente partita di calcio, un difensore è stato espulso per un fallo commesso. L’episodio ha acceso discussioni tra tifosi e analisti, evidenziando le modalità di gestione delle situazioni disciplinari nel campionato italiano. La decisione dell’arbitro ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato alla luce alcune criticità legate alle regole e ai comportamenti in campo.

Sedetevi, ma senza far rumore. C’è da celebrare un funerale, il solito, quello del nostro calcio che si credeva un pavone ed è finito a fare la figura del tacchino, e nemmeno di quelli pronti per il Ringraziamento. Siamo ancora una volta fuori dal Mondiale. Guarderemo dalle spiagge i gol degli altri, i sogni degli altri. Restiamo a casa, in pantofole, a rimescolare un brodo che ormai sa solo di bruciato. Il campo di Zenica, diciamo la verità, somigliava più a un prato da pasquetta post-grigliata che a un terreno da gioco. Ma non facciamone un alibi, per carità. Perché se è vero che col Galles avremmo calpestato erba più nobile, è altrettanto vero che la nobiltà, in questa Nazionale, è rimasta chiusa a chiave in un cassetto polveroso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’espulsione di Bastoni è lo specchio del calcio italiano

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