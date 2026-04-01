L’Italia non si qualifica ai Mondiali per il terzo anno consecutivo. Nella partita di ritorno dei playoff, la Bosnia ha ottenuto una vittoria per 5-2 ai rigori, dopo aver pareggiato i tempi regolamentari. Durante l’incontro, un intervento di Bastoni è stato sanzionato con un cartellino rosso, influenzando l’andamento del match. Il portiere italiano ha parato alcuni tiri, ma il suo intervento non è stato sufficiente.

Roma, 1 aprile 2026 – L' Italia non andrà ai Mondiali per la terza volta di fila. Nella finale dei play off ha vinto la Bosnia 5-2 dopo i rigori. In vantaggio con Kean nel primo tempo, gli azzurri sono rimasti in 10 dal 42' per l' espulsione di Bastoni. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1, come i supplementari. Dal dischetto, gli errori di Pio Esposito e Cristante. Le pagelle ai calciatori. DONNARUMMA 7,5. L’incipit di un match caldissimo lo vede pronto. La botta di Basic non lo spaventa, e se anche il rinvio che porta al rosso di Bastoni è rivedibile, salva su Tahirovic e Demirovic. Ai rigori non ripete i prodigi di Wembley. MANCINI 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle dell’Italia: Bastoni, il tackle da rosso compromette tutto. Gigio non basta

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#Bosnia ai #Mondiali, #Italia sconfitta ai rigori (5-2 dcr). Azzurri in dieci dal 41' (espulso #Bastoni) x.com