In queste notti si percepisce chiaramente che l’Italia si trova in una fase di involuzione nel sistema calcistico. Non si tratta di singoli episodi come rigori sbagliati o espulsioni, ma di una serie di segnali che indicano un allontanamento dai livelli precedenti. La situazione si presenta come un declino più ampio, che coinvolge aspetti tecnici e organizzativi.

C’è un momento preciso, in queste notti, in cui capisci che non è più solo una partita. Non è il rigore sbagliato, non è l’espulsione, non è nemmeno il gol subito. È qualcosa di più sottile, più profondo: è quando il silenzio prende il posto della rabbia, quando la delusione non esplode ma si deposita. Quando non ti stupisci più davvero. L’Italia è fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva e, al di là della ferita, resta una sensazione difficile da ignorare: non è stata una sorpresa, ma una possibilità che aleggiava già da giorni, quasi da anni, come una verità che non volevamo guardare fino in fondo. La partita contro la Bosnia è stata l’ennesima conferma di una fragilità che ormai si manifesta sempre allo stesso modo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia fuori ancora: non è più una sconfitta, è un sistema che si è arreso

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