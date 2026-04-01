Un incendio ha danneggiato una Bmw serie 4 di un ristoratore a Civitanova nella serata di sabato. Si tratta del secondo episodio di auto incendiata che coinvolge il proprietario, il quale ha espresso paura per la propria sicurezza. Le fiamme sono divampate intorno alle 21, causando danni al veicolo, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Civitanova, 1 aprile 2026 – Raid incendiario alla Bmw serie 4 del giovane imprenditore Mauro Raschia, gestore del ristorante Anastasia, data alle fiamme sabato sera, alle 21.30, mentre era parcheggiata di fianco al locale, in via Bainsizza. “Ho paura, cerco di non stare mai da solo. È la seconda volta in un anno e mezzo che mi bruciano l’auto. Penso che qualche mia scelta lavorativa possa aver dato fastidio”. Sono le parole di Mauro Raschia, allarmato per l’inquietante episodio, avvenuto sotto gli occhi di alcuni clienti che per primi hanno dato l’allarme e hanno chiamato i vigili del fuoco. La denuncia in questura: “Ho qualche idea su quello che è successo, ma sono in corso le indagini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ristoratore Mauro: “Auto incendiata, è la seconda volta. Ho paura”

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