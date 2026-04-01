Negli ultimi dieci anni, il numero di interruzioni di internet in diversi paesi è aumentato notevolmente, con episodi che hanno coinvolto nazioni dall’Iran a Mosca nel 2025. L’associazione per i diritti digitali Access Now ha raccolto dati e monitorato questi blackout, evidenziando una tendenza di crescita costante e crescente nel tempo. Le interruzioni hanno coinvolto aree urbane e rurali, influendo sulle comunicazioni e sui servizi online.

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© Cms.ilmanifesto.it - Il buio oltre internet. Dall’Iran a Mosca, gli shutdown del 2025

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