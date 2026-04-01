Un adolescente di 17 anni è stato coinvolto in un'indagine riguardante messaggi e contenuti digitali collegati a minacce e allusioni su una presunta strage a scuola. Le autorità hanno analizzato smartphone e tablet dell’indagato, trovando conversazioni e materiali che, secondo le prime verifiche, sembrano indicare comportamenti di bullismo e provocazioni, senza però configurare intenzioni di attentato. L’indagato si trova ora in custodia, con il suo stato di agitazione e preoccupazione emerso durante un breve colloquio telefonico.

Umbertide (Perugia), 1 aprile 2026 – «L’ho sentito brevemente al telefono poco prima del trasferimento in carcere, era spaventato e preoccupato. Ho cercato di tranquillizzarlo». Così l’avvocato difensore Angelo Pettinella parla del 17enne pescarese, residente solo da qualche mese a Umbertide, arrestato dai carabinieri del Ros per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, nonché per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Per gli inquirenti celebrava on line i killer stragisti più spietati e si preparava a colpire nel liceo artistico di Pescara, che per la difesa non avrebbe mai frequentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 17enne e i deliri sulla strage a scuola. Smartphone e tablet al setaccio: “Voleva solo fare il bulletto”

Articoli correlati

Voleva fare strage a scuola, 17enne arrestato a PerugiaArrestato a Perugia un ragazzo di 17 anni che – secondo i carabinieri – stava progettando una strage a scuola.

Il 17enne che voleva fare una strage a scuola era un Incel: «Tra i suoi idoli Filippo Turetta»Il 17enne perugino arrestato per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e perché era pronto a fare una strage nel liceo...

Tutti gli aggiornamenti su Il 17enne e i deliri sulla strage a...

Temi più discussi: Il 17enne e i deliri sulla strage a scuola. Smartphone e tablet al setaccio: Voleva solo fare il bulletto; C’è un giovane bolognese (indagato) nella rete del 17enne che progettava una strage a scuola. Sequestrati pc e smartphone; Android 17 raggiunge la stabilità della piattaforma: Google rilascia sui Pixel la Beta 3; Android 17 beta 3, tutte le novità e quando arriva.

Il 17enne e i deliri sulla strage a scuola. Smartphone e tablet al setaccio: Voleva solo fare il bullettoSarà interrogato a breve lo studente arrestato per detenzione di materiale per terrorismo e propaganda. Il legale: «Lui è spaventato, i genitori vivono un inferno» ... quotidiano.net

Incredula la città umbra in cui vive il 17enne pescarese arrestatoC'è incredulità a Umbertide, la cittadina umbra in cui vive il 17enne originario di Pescara sospettato di progettare una strage a scuola ... rete8.it

Salve è possibile comprare lo smartphone con la carta docente - facebook.com facebook

OPPO Find X9 Ultra, lo smartphone con zoom ottico 10x in arrivo il 21 aprile x.com