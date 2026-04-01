Gravina prova a far credere che sia tutto normale | Gattuso resta

Il presidente della Figc ha dichiarato che l’allenatore resterà alla guida della squadra, cercando di presentare la situazione come normale. La conferenza stampa si è svolta con un tono che ha lasciato spazio a interpretazioni di continuità, nonostante le voci di cambiamenti imminenti. Gravina ha cercato di rassicurare sul futuro dell’allenatore, minimizzando le tensioni emerse nelle ultime settimane.

Il presidente della Figc Gabriele Gavina in conferenza stampa tiene un esempio di teatro dell’assurdo. Chiede a Gattuso, Buffon e Bonucci di rimanere al suo posto. Non parla di dimissioni neanche per scherzo. Anzi rilancia. “La prossima settimana sarà convocato un Consiglio Federale. L’esercizio di richiesta delle mie dimissioni è una cosa ripetuta e che va molto di moda. Deciderà il Consiglio Federale”. La Lega chiede la testa di Gattuso CALCIO, LA LEGA: “SERVE UNA RIFONDAZIONE, VIA GRAVINA” “Ancora eliminati. Niente Mondiale per l’Italia: è una vergogna inaccettabile. Il calcio italiano è da rifondare, partendo dalle dimissioni di Gabriele Gravina”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina prova a far credere che sia tutto normale: “Gattuso resta” Articoli correlati Leggi anche: Guerra in Iran, la voce di chi vive sotto i bombardamenti: «A volte penso che sia una benedizione che mio marito sia morto l'anno scorso e non stia vedendo tutto questo» Gigi Donnarumma ammette: “Siamo una squadra giovane, normale che ci sia un po’ di nervosismo””O dentro, facendo tirare un sospiro di sollievo a sette milioni di tifosi, o fuori, cadendo ancora una volta nel baratro più buio.