Il presidente della FIFA era presente in Turchia per assistere alla partita tra Iran e Costa Rica, terminata con un risultato di 5-0 a favore dell’Iran. La partita si è svolta in un clima di grande attesa, con il pubblico che ha assistito a un incontro decisivo. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sulle motivazioni della sua presenza allo stadio.

2026-04-01 00:49:00 Giorni caldissimi in redazione! Il presidente della FIFA era spettatore della partita dell’Iran in Turchia. Il presidente della FIFA Gianni Infantino martedì ha insistito sul fatto che l’Iran sarà ai Mondiali nonostante il conflitto tra il paese e gli Stati Uniti mentre assisteva all’amichevole vinta 5-0 contro la Costa Rica. Infantino era spettatore della partita in Turchia, che ha visto i giocatori iraniani tenere in mano le foto di alcune delle vittime degli attacchi aerei statunitensi e israeliani durante gli inni nazionali. L’Iran giocherà tutte le partite del girone negli Stati Uniti, anche se la Federcalcio iraniana ha chiesto che tali partite vengano spostate in Messico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Gianni Infantino assiste mentre l’Iran batte la Costa Rica 5-0

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Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha detto che l’Iran parteciperà ai Mondiali di calcio, che si terranno anche negli Stati Uniti x.com