A Genova, Beppe Grillo ha presentato una richiesta formale per riottenere il simbolo del movimento, in un momento in cui Giuseppe Conte sta portando avanti le pratiche per un possibile ritorno in politica e si avvicina alle elezioni. La richiesta è arrivata dopo una fase di confronto tra le parti, e si inserisce nel contesto di tensioni interne al movimento.

5 Stelle Conte progetta la corsa da leader e il fondatore riapre il fronte del brand. A luglio fissata la prima udienza 5 Stelle Conte progetta la corsa da leader e il fondatore riapre il fronte del brand. A luglio fissata la prima udienza Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Mentre Giuseppe Conte intraprende la lunga marcia che punta dritta al ritorno a Palazzo Chigi, Beppe Grillo sferra il colpo che pareva ormai sventato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Genova contro Roma. Grillo rivuole il simbolo

Articoli correlati

Leggi anche: Beppe Grillo rivuole il M5s: causa a Conte per il simbolo

M5S, Grillo avvia azione legale contro Conte: “Mi riprendo il simbolo”Battaglia legale tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul controllo del M5S: in gioco simbolo, leadership e futuro politico del Movimento Arriva davanti...

Contenuti e approfondimenti su Genova contro Roma Grillo rivuole il...

Temi più discussi: Genova contro Roma. Grillo rivuole il simbolo; M5S, Grillo porta Conte in tribunale: in gioco simbolo e nome del MoVimento. Becchi: L'ex premier faccia un suo partito; M5S, Grillo avvia l’azione legale per riprendersi nome e simbolo; Grillo contro Conte, battaglia al M5S per riprendersi nome e simbolo: il comico avvia la causa in tribunale.

M5S, Grillo porta Conte in tribunale: in gioco simbolo e nome del MoVimento. Becchi: L'ex premier faccia un suo partitoNella citazione, Grillo sottolinea che l’attuale configurazione del partito romano non rappresenta più lo spirito originario del M5S ... telenord.it

Grillo contro Conte: vertenza sul nome e il simbolo del Movimento 5 StelleBeppe Grillo reclama il marchio del Movimento 5 Stelle e porta la questione in tribunale: tensioni interne e possibili ripercussioni ... notizie.it

Autorità portuale, tassa d'imbarco a Genova va condivisa con gli armatori x.com

Niente lucchetti sui ponti monumentali o cene in cima ad edifici con vista mozzafiato. A Genova l’amore profuma di carta e viaggia tra le pareti colorate di una piccola libreria indipendente. Quella infatti che nei giorni scorsi sembrava una normale mattinata di s - facebook.com facebook