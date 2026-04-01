Il commissario tecnico della nazionale italiana ha commentato la recente sconfitta contro la Bosnia, che ha eliminato l’Italia dalla corsa ai Mondiali. Durante un’intervista a Sky Sport, ha affermato di essere un allenatore e di lasciar perdere le analisi sui problemi del paese, sottolineando che ci sono persone più competenti di lui nel definire le aree di miglioramento.

Il ct della Nazionale italiana, Rino Gattuso, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, dopo la delusione della sconfitta contro la Bosnia che nega all’Italia il terzo mondiale Gattuso a Sky Sport. “Penso che oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare” Cosa succede ora? “Succede che bisogna smaltire questa delusione e dopo vediamo, però non mi sembra il caso di parlare del futuro mio o di qualcun altro. Bisogna smaltire questa ennesima mazzata perché il calcio a volte fa gioire a volte fa piangere” Cosa ne pensa del livello dell’Italia da un po’ di anni? “Non entro in queste polemiche, faccio l’allenatore, sappiamo tutti che è da un po’... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: “I problemi dell’Italia? Faccio l’allenatore, c’è chi è più bravo di me a dire cosa si deve migliorare”

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