Gattuso chiede scusa | Non ce l’ho fatta

Gennaro Gattuso, allenatore della nazionale italiana, ha rilasciato dichiarazioni alla Rai in seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Durante l’intervista, Gattuso ha chiesto scusa per non essere riuscito a portare la squadra alla qualificazione, aggiungendo che i giocatori di oggi gli hanno comunque lasciato una buona impressione. Le sue parole sono state rivolte direttamente alla trasmissione televisiva.

Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, ci mette la faccia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 e rilascia alcune dichiarazioni alla Rai in cui ha chiesto scusa Gattuso alla Rai “Chiedo scusa che non ce l’ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato”. Orgoglioso dei suoi ragazzi il pensiero è per la loro delusione: “Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così. Fa male, perché ci serviva per noi, per tutta l’Italia e per il nostro movimento”. L’Italia ha giocato la ripresa in dieci uomini (secondo alcuni in nove vista la condizione disastrosa di Dimarco sostituito da Gattuso solo al 90esimo). L’ha giocata all’italiana in purezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gattuso chiede scusa: “Non ce l’ho fatta” Articoli correlati Gattuso in lacrime: "Chiedo scusa all'Italia, non ce l'ho fatta. Mazzata difficile da digerire"Rino Gattuso arriva ai microfoni della Rai con gli occhi lucidi: "I ragazzi non meritavano questa bastosta per la prestazione, l'impegno,... Australian Open, Sinner batte Spizzirri e va agli ottavi: «Ho avuto i crampi ma ce l’ho fatta» – Il videoIl tennista italiano Jannik Sinner va agli ottavi dell’Australian Open di cui detiene il titolo battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense... Le SCUSE di BASTONI dopo INTER-JUVE 🙏🏻 Contenuti utili per approfondire su Gattuso chiede Temi più discussi: Gattuso piange dopo l’eliminazione: Chiedo scusa. È una mazzata difficile da digerire; Chiedo scusa, Gattuso lacrime dopo Bosnia-Italia; Gattuso chiede scusa: Fa male e dispiace, mazzata difficile da digerire! I ragazzi non meritavano questa batosta; Gattuso in lacrime sulla Rai: Chiedo scusa all'Italia, ma i ragazzi non meritavano questa mazzata. Gattuso: Chiedo scusa, non ce l'ho fatta. Così però è ingiusto. Futuro? Contava passareIl commissario tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha commentato a fine gara ai microfoni della Rai, la cocente sconfitta subita ai rigori contro la Bosnia che ci costa l'eliminazione dai prossimi ... calciomercato.com Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia: Chiedo scusa. E non risponde sulle dimissioniGennaro Gattuso distrutto dopo la sconfitta ai rigori dell'Italia contro la Bosnia che ha sancito la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza volta ... fanpage.it Gennaro Gattuso chiede scusa. - facebook.com facebook #Gattuso: "La partita più importante della mia carriera, ho l'Italia sulle spalle. La gente mi incontra e mi chiede di portarci ai Mondiali" #ItaliaIrlandadelNord calciomercato.com/liste/gattuso-… x.com