A Napoli si registra una diminuzione dei ricoveri per epatite A, secondo quanto dichiarato dal responsabile del pronto soccorso di un ospedale locale. La riunione con il direttore del dipartimento di Malattie Infettive ha approfondito la situazione e ribadito che la prevenzione attraverso la pulizia rimane la prima misura da adottare.

Reduce da una riunione con Vincenzo Esposito, direttore del dipartimento di Malattie Infettive ed Urgenze Infettivologiche del Cotugno, il responsabile del pronto soccorso del polo monospecialistico di Napoli, Vincenzo Di Sarno, ha le idee chiare: «Siamo indubbiamente in una fase calante dell’epidemia di Epatite A – avverte – ciò è avvenuto grazie alla risposta dei cittadini ai nostri consigli e ai provvedimenti adottati delle istituzioni sanitarie regionali tradotte nelle ordinanze del sindaco». Dottor Di Sarno a che punto siamo con l’epidemia? «Siamo senza alcun dubbio in una fase calante». Da quando è iniziata questa fase di discesa dei... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Epatite A a Napoli, Vincenzo Di Sarno: «Ricoveri in calo, la prima regola resta la pulizia»

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