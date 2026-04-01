In una partita amichevole disputata a Barcellona, la Spagna e l’Egitto si sono affrontate senza segnare gol. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, offrendo un test per le due squadre in vista delle competizioni mondiali. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, ma nessuna rete è stata realizzata durante i novanta minuti.

"> Spagna e Egitto: Un Amichevole Senza Gol a Barcellona. Martedì scorso, la nazionale spagnola di calcio ha affrontato l’Egitto in un’amichevole pre-mondiale presso lo stadio di Barcellona. Il match, terminato senza reti, ha generato preoccupazioni tra i tifosi e gli esperti riguardo alle prestazioni della squadra, che si prepara ad affrontare il torneo di calcio mondiale. Nonostante la squadra spagnola disponga di un roster di giocatori talentuosi, il pareggio a reti inviolate ha sollevato dubbi sulle loro capacità offensive e sullo stato di forma generale. Nel corso dell’incontro, la Spagna ha dimostrato una certa superiorità nel possesso palla, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni create. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto tiene testa alla Spagna in amichevole pre-mondiale.

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