Donna vita libertà | il movimento di liberazione delle donne iraniane

Il movimento “Donna, vita, libertà” si concentra sulla condizione delle donne in Iran, ma coinvolge anche altre regioni. In queste proteste, le donne chiedono maggiori diritti e libertà personali, sfidando restrizioni legali e sociali imposte dal governo. Le manifestazioni si svolgono in diverse città e coinvolgono anche giovani e attivisti, che denunciano limitazioni e violenze. La mobilitazione ha attirato attenzione internazionale e portato a scontri con le forze dell’ordine.

Il movimento Donna Vita Libertà riguarda la “questione femminile” in Iran ma non solo. Mentre si assiste a un attacco imperialista alla nazione islamica – legato a fattori come propaganda e interessi economici, come Roma Antica insegna – i diritti delle donne in Iran non si spostano purtroppo di una virgola. Per questa ragione si è reso necessario un movimento di lotta che, accanto alla consueta informazione e sensibilizzazione, sia in grado di muovere i decisori internazionali su politiche che riescano a giungere al cuore del problema. Cos’è il movimento Donna Vita Libertà. Come riporta il sito ufficiale del movimento Donna Vita Libertà, si tratta di un movimento politico trasversale che mira a smantellare la disuguaglianza di genere legalizzata vigente in Iran. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Donna, vita, libertà: il movimento di liberazione delle donne iraniane Corpo e libertà:la voce delle donne iraniane, la danza come atto resistenza | Saba Poori | TEDxBari Temi più discussi: Donna, vita, libertà: il movimento di liberazione delle donne iraniane; Informazione, donna, vita, libertà - Rassegna della stampa in lingua persiana (5.04.2026); Donna, vita, libertà, al Teatro Bismantova torna il cinema d’essai; A Barberino l’incontro Essere donna nell’Iran di oggi. Donna, vita, libertà, al Teatro Bismantova torna il cinema d’essaiAl Teatro Bismantova torna l’appuntamento con il cinema d’essai del giovedì sera, una rassegna che negli anni ha saputo costruire un pubblico attento e ... redacon.it Donna Vita Libertà, un movimento ridotto al silenzio dai guerrafondai?La nuova guerra di Usa e Israele contro la Repubblica Islamica sta materializzando i peggiori scenari possibili, estendendo il conflitto in tutta la regione e allertando anche l’Europa. Nel frattempo ... huffingtonpost.it ACI SANT’ANTONIO INTITOLA UNA PIAZZA A LIA PIPITONE: MEMORIA DI UNA DONNA UCCISA DALLA MAFIA Aci Sant’Antonio ha reso omaggio a una figura simbolo della ribellione alla cultura mafiosa, intitolando una piazza a Lia Pipitone, giovane paler - facebook.com facebook Donna arrestata due volte x.com