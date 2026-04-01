Oltre cento volontari si sono impegnati in un’operazione di pulizia in diverse zone del paese, con l’obiettivo di rimuovere rifiuti e migliorare gli spazi pubblici. L’intervento coinvolge anche alcune carceri in regione Campania, dove i detenuti partecipano attivamente alle attività di tutela ambientale. L’iniziativa è organizzata da un’associazione dedicata alla riduzione dell’uso della plastica.

"> Plastic Free: Un’iniziativa che Coinvolge le Carceri in Campania. Napoli si fa palcoscenico di un’importante mobilizzazione ambientale, all’insegna del motto “Plastic Free”. Questo evento, promosso dall’associazione Plastic Free Onlus in collaborazione con Seconda Chance, ha visto la partecipazione di oltre 100 detenuti in permesso premio insieme a centinaia di volontari, tutti uniti per restituire decoro ai territori e favorire percorsi concreti di inclusione sociale. La giornata ha avuto luogo in più di quindici località italiane e venti istituti penitenziari, testimoniando una partnership solida tra tutela ambientale e reinserimento sociale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Detenuti in azione: oltre 100 volontari per ripulire l’Italia e restituire dignità.

Articoli correlati

Campania, detenuti e volontari in campo per ripulire spiagge e territoriTempo di lettura: 3 minutiRestituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma soprattutto costruire percorsi concreti di inclusione e...

Ci pensano i volontari a restituire dignità e decoro all'area absidale del DuomoProseguono le attività di valorizzazione dell’area absidale della Basilica Cattedrale di Messina, avviate da Puli-AMO Messina in collaborazione con...

Tutti gli aggiornamenti su Detenuti in azione oltre 100 volontari...

Temi più discussi: Ambiente: Oltre 100 detenuti Seconda Chance in campo con i volontari Plastic Free per ripulire l’Italia; Dalla cella al riscatto sociale: i detenuti casertani protagonisti della rinascita ambientale; Detenuti in azione per l'ambiente: 22 carceri unite per ripulire l'Italia con Plastic Free e Seconda Chance; Detenuti e volontari in campo a Reggio con Plastic Free e Seconda Chance.

Ambiente e inclusione: detenuti di 22 carceri italiane in azione con Plastic Free per ripulire il territorioIl 28 marzo detenuti e volontari Plastic Free si mobiliteranno in oltre dieci località italiane per interventi di pulizia ambientale. lavocedivenezia.it

Acireale, l’iniziativa ambientale di Plastic Free e Second Chance arriva anche in Sicilia: detenuti e volontari in azionePer la giornata del 28 marzo è prevista una mobilitazione nazionale organizzata da Plastic free e Second Chance per ripulire strade e coste. newsicilia.it

Un approccio integrato multidisciplinare, più supporto psicologico per detenuti e personale. È l’obiettivo delle nuove linee guida del Dap per la prevenzione degli autolesionismi in carcere. Tra le novità il “servizio dimittendi”, per accompagnare il detenuto a fi - facebook.com facebook

Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Ben Gvir, fuori dalla Knesset, celebra l'approvazione della legge sulla pena di morte per i detenuti palestinesi, definendola storica e affermando: "Presto li giustizieremo uno per uno" x.com