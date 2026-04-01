Una nuova legge israeliana permette l'esecuzione immediata dei detenuti palestinesi, sostituendo le precedenti procedure di condanna con esecuzioni sommarie. La normativa prevede che, in determinate circostanze, le autorità possano mettere in atto l'esecuzione senza un processo formale. La modifica rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto alle modalità di condanna precedenti, che prevedevano un iter giudiziario più lungo.

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© Cms.ilmanifesto.it - Dall’uccisione lenta all’esecuzione immediata

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