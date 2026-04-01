Durante i Campionati Mondiali 2026 di curling a Ogden, in Canada, la squadra italiana ha ottenuto la quinta vittoria, superando la Polonia. La competizione prosegue con l’Italia che si avvicina ai turni di playoff. La squadra guidata dall’allenatore ha concluso la partita con un risultato positivo, contribuendo alla propria classifica generale nel torneo.

E cinque. L’Italia trova la quinta vittoria complessiva ai Campionati Mondiali 2026 di curling, rassegna in fase di svolgimento in quel di Odgen, in Canada. La formazione tricolore ha infatti battuto per 8-4 la Polonia, proseguendo la sua corsa verso la qualificazione ai play-off con un ruolino di marcia di cinque successi e tre sconfitte. Inizio contratto per i nostri ragazzi che, in possesso del martello, non riescono a sbloccare il risultato in un primo end terminato con un un nulla di fatto. La musica cambia nel secondo, quando Stefano Spiller e co marcano due punti, costringendo gli avversari ad accontentarsi del singolo sigillo nella terza ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: l’Italia di Spiller centra il quinto successo ai Mondiali. Battuta la Polonia, prosegue la marcia verso i play-off

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