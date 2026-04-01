Nel 2025 in Lombardia si sono registrati i valori più bassi degli ultimi vent'anni per quanto riguarda il tasso di natalità e di fecondità. I dati, diffusi dall’Istat, mostrano un calo significativo rispetto agli anni precedenti, segnando un record negativo per il periodo. Questa diminuzione si riflette sulla ripartizione delle nascite nella regione, che ha raggiunto i livelli più bassi degli ultimi due decenni.

Milano, 1 aprile 2026 – Il 2025 segna il nuovo punto più basso della crisi demografica. In Lombardia, secondo i dati Istat diffusi ieri, si sono raggiunti i valori peggiori degli anni Duemila sia per il tasso di natalità, sia per quello di fecondità. Negli ultimi dodici mesi, la caduta libera iniziata dopo quella che i demografi hanno ribattezzato come la “ripresina“ (2005-2010) dalla fine del baby-boom (metà anni ’70) ha raggiunto il livello minimo. Il numero di figli per donna (il tasso di fecondità ) è di 1,16, inferiore (-0,3) persino a quello del 2024, l’anno con meno nascite nella regione degli ultimi 15 (64.711, 34.081 in meno). L’età media di una mamma al primo parto risulta di 32,8 anni in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi delle nascite in Lombardia: nel 2025 record negativo degli anni Duemila

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