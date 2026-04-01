Il 1 aprile 2026, un rappresentante ha commentato pubblicamente sulla vendita dello stadio di Milano, affermando di non aver compreso quale fosse l’interesse pubblico per i cittadini nel processo di vendita ai club. Ha inoltre criticato l’operazione, definendola “nata zoppa”, e ha richiesto che venga indetto un vero bando pubblico per la gestione dell’impianto.

Milano, 1 aprile 2026 - “Non ho mai capito quale fosse l’interesse pubblico, per i cittadini di Milano, nella vendita dello stadio ai club. È questo, a mio avviso, il tema di fondo: per noi questa operazione è sempre apparsa non necessaria, poco trasparente e contraria all’interesse pubblico”. Considerazioni che il p romoter Claudio Trotta esprime in qualità di “cittadino di Milano, membro del Comitato Sì Meazza” che ha presentato gli esposti in Procura e si batte contro l’abbattimento dello stadio, e “imprenditore di produzioni dal vivo”. Vendita San Siro, 9 indagati e perquisizioni: Finanza in Comune a Milano e alla M-I Stadio di Milan e Inter L’indagine, e quello che sta emergendo, potrebbe far saltare l’operazione? “Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per esprimere un’opinione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso San Siro, l’affondo di Claudio Trotta: “Un’operazione nata zoppa, necessario un vero bando”

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