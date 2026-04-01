L’Italia ha perso contro la Bosnia e, per la terza volta di fila, non si è qualificata per i Mondiali. A seguito di questa sconfitta, Caressa ha commentato pubblicamente, affermando che Gravina non si dimette e definendo le sue dichiarazioni come prese in giro e

L’Italia ha perso contro la Bosnia e per la terza volta consecutiva non si è qualificata per i Mondiali. Gigi Buffon si presenta in conferenza e conferma la sua disponibilità a restare. Negli studi di Sky sport Caressa commenta: “Ti dico com’è andata. Buffon e Gattuso, per come li conosco, sono andati da Gravina e hanno detto “noi ci dimettiamo”. Gravina li ha fermati”. Poi il presidente della Figc Gravina è intervenuto confermando il ct Gattuso e sottolineando che non ha intenzione di dimettersi. Negli studi di Sky sport “Conta che non siamo al Mondiale per la terza volta. Se andiamo avanti con l’idea di non cambiare delle cose, quello che dicevamo nel 2018 si è ripetuto e le persone che hanno subito tracolli sono rimaste al loro posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caressa: “Gravina non si dimette? Basta prese per i fondelli, questa è fantascienza”

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