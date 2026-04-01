Campi-Firenze odissea sul 30 Il bus salta 4 corse di fila | Non so quando arrivo a lavoro Ma almeno non c’è traffico

Nella mattina del 1 aprile, un servizio di trasporto pubblico nella zona di Campi-Firenze ha registrato quattro corse salte tra le 9.50 e le 11.05. La vicenda ha coinvolto persone che avevano impegni di lavoro o altri appuntamenti, creando disagi e incertezza sui tempi di arrivo. L’interruzione del servizio ha fatto sì che alcuni utenti rimanessero in attesa senza una stima precisa su quando sarebbero potuti arrivare a destinazione.

Firenze, 1 aprile 2026 – Quattro corse saltate dalle 9.50 alle 11.05. Con il risultato che raggiungere Firenze – soprattutto per chi aveva orari impellenti da rispettare per motivi di lavoro o personali – ha rischiato di trasformarsi in un viaggio della speranza. Così come il nostro di viaggi, iniziato in via Buozzi, di fronte alla vecchia Coop di Campi Bisenzio, a bordo di un autobus della linea 30. Direzione Firenze, per poi tornare indietro, e rendersi conto di persona dei disagi che tanti cittadini sono costretti ad affrontare quotidianamente. PRESSPHOTO Firenze, rivoluzione fermate AT a causa dei cantieri sulla circonvallazione Autobus,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campi-Firenze, odissea sul 30. Il bus salta 4 corse di fila: “Non so quando arrivo a lavoro”. Ma almeno non c’è traffico Articoli correlati Anziana per 90 minuti alla fermata. Bus salta tre corse, “mamma in piedi senza panchina”Firenze, 30 marzo 2026 – “Bentornati a Firenze, alla Fortezza sono saltate tre corse del 17. Leggi anche: Aeroporto, Tep introduce nuove corse notturne dei bus in coincidenza con l'arrivo dei voli Altri aggiornamenti su Campi Firenze odissea sul 30 Il bus... Discussioni sull' argomento Campi-Firenze, odissea sul 30. Il bus salta 4 corse di fila: Non so quando arrivo a lavoro. Ma almeno non c’è traffico; Aviaria in allevamento a Campi Bisenzio. Abbattuti mille volatili in 12 ore: erano destinati anche alla macellazione. Campi-Firenze, odissea sul 30. Il bus salta 4 corse di fila: Non so quando arrivo a lavoro. Ma almeno non c’è trafficoDalle 9,50 alle 11,05 nessun mezzo in partenza per il capoluogo dal capolinea di via Buozzi. In compenso gli interni sono puliti e ben curati anche se le pensiline lungo il tragitto scarseggiano. Lo s ... lanazione.it