Calcio basket e adesso l’hockey | proprietà e progetti a stelle e strisce a Milano gli americani giocano in casa

A Milano, gli americani stanno portando avanti progetti e proprietà legate a vari sport, tra cui calcio, basket e ora hockey. Le iniziative sembrano in fase avanzata, con un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a breve. La città si prepara a ospitare eventi e squadre provenienti dagli Stati Uniti, segnando un nuovo capitolo nel panorama sportivo locale.

Milano, 1 aprile 2026 – Per il grande annuncio sembra sia soltanto questione di tempo, forse di giorni. Salvo sorprese dell’ultima ora, Milano tornerà ad avere una squadra di hockey sul ghiaccio che ambisce ad essere competitiva a livello nazionale e soprattutto internazionale. Un nuovo inizio per l’hockey. Un nuovo inizio a trent’anni di distanza dalla fine della Saima. Un nuovo inizio in una piazza che ha tradizione anche sul ghiaccio: solo a livello nazionale si contano 32 titoli vinti. Andrea Gios, presidente della Federazione Italiana degli Sport del Ghiaccio (FISG), è stato sufficientemente ottimista, ieri, durante la conferenza stampa tenutasi in Fondazione Fiera per la presentazione della tensostruttura provvisoria che per tre anni coinciderà con la Milan Ice Arena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Siamo pronti a lanciare una petizione. Diamo il calcio italiano nella mani di questo signore. Basta con personaggi improvvisati. Basta con poltronisti di professione. Riportiamo questo monumento al centro del calcio italiano. Pensate un po': nel 2010, dopo la p - facebook.com facebook

“Questa cosa del Consiglio federale che deve decidere, decidere.. dà un’idea di proprietà del calcio italiano che non va bene. Il calcio italiano è dei 54 milioni di tifosi che stasera hanno sofferto, di mio figlio che ha 17 anni, di mio nipote che ne ha 15 che non h x.com