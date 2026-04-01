Cadute e rinascite tumulti dell’anima e grande tensione

Il nuovo album di Raye, artista del pop soul britannico, è stato recentemente pubblicato. Con questo lavoro, l’artista affronta temi di cadute e rinascite, esprimendo emozioni di tumulti interiori e tensioni profonde. Il disco segue il suo secondo progetto discografico, confermando la capacità di Raye di esplorare e manipolare le sfumature emotive nelle sue composizioni.

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