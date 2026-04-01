Una bambina ha scoperto circa 100 grammi di droga in giardino, mentre le forze dell’ordine hanno trovato oltre 40 grammi di cocaina e hashish nascosti all’interno di un’auto e di una abitazione. L’episodio si è verificato nella provincia di Cesena, e le autorità stanno indagando sui responsabili.

Cesena, 1 aprile 2026 – Mezzo chilo di hashish e più di 40 grammi di cocaina nascosti nell’auto e in casa. Dopo una fuga pericolosa in macchina, un 30enne originario del Marocco è stato arrestato dai Carabinieri di Cesena. L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente, fuga pericolosa e sanzionato per guida con patente sospesa. I carabinieri hanno notato il 30enne mentre cedeva una dose di cocaina a un connazionale in un parcheggio. Accortosi della presenza dei carabinieri – che hanno immediatamente bloccato l’acquirente – il 30enne, con la patente sospesa per pregresse violazioni, si è messo alla guida della sua auto, tentando una rocambolesca fuga con manovre pericolose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba trova un etto di droga in giardino

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