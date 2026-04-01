All’Arlecchino sbarca La valle di pietra sognata da Olmi e scoperta da Maurizio Zaccaro

All’Arlecchino viene presentato “La valle di pietra”, un progetto recuperato tra la Romagna e la Toscana da un ricercatore. La scoperta avviene nel corso di un’indagine condotta da un regista, che ha portato alla riqualificazione di un sito storico. La rappresentazione teatrale, basata su questa scoperta, sarà portata in scena a breve.

Milano, 1 aprile 2026 – Salvò “La valle di pietra” scovandola tra la Romagna e la Toscana: il regista Maurizio Zaccaro la ritroverà questa sera al cinema Arlecchino, grazie al restauro in 2K del film, realizzato a partire da una copia positiva in 35 millimetri conservata nell’ archivio storico di Cineteca Milano. “L’unica pellicola esistente reperibile si trova alla Cineteca Nazionale, a Roma, ma è difficilmente accessibile proprio perché è unica – spiega –. Ora grazie alla Cineteca di Milano si potrà rivedere questo film, molto particolare, in costume, tratto da una novella dello scrittore austriaco Adalbert Stifter, che equivale al nostro Manzoni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - All’Arlecchino sbarca “La valle di pietra”, sognata da Olmi e scoperta da Maurizio Zaccaro Articoli correlati Leggi anche: Il “Re dei casting” sbarca in Valle d’Itria: Maurizio Cusano a Martina Franca per svelare i segreti del cinema "Bellissima Dea": Maurizio Zaccaro racconta la diva Calamai insieme a Morgana GranciaCultura, libri e una merenda romagnola: è la formula del nuovo ciclo di incontri letterari alla Sangiovesa, la storica osteria di Santarcangelo in...