Un uomo ubriaco è entrato nel pronto soccorso e ha chiesto di pazientare. Dopo aver avuto un alterco con il personale, ha aggredito un infermiere, colpendolo e ferendolo. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e gestire la situazione.

Modena, 1 aprile 2026 – E’ arrivato al pronto soccorso dopo aver bevuto un’ingente quantità di alcol. Il giovane ha iniziato a chiedere una barella, sostenendo di non sentirsi bene ma, dopo un po’ di attesa ha dato in escandescenza colpendo prima gli arredi e poi un infermiere. L’operatore sanitario, a seguito dell’aggressione ha riportato lesioni per 21 giorni di prognosi. L’aggressore, invece, senza fissa dimora, un modenese di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate. L’ennesimo episodio di violenza ai danni di operatori sanitari si è verificato martedì sera all’interno del Pronto Soccorso del Policlinico. La nuova normativa, lo ricordiamo prevede prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per chi aggredisce il personale sanitario o danneggia strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al pronto soccorso, infermiere picchiato e ferito: “Aveva chiesto di pazientare”

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