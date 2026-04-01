A morte per apartheid ricorso all’Alta corte

Dopo l’approvazione della legge che prevede la pena di morte per i palestinesi accusati di crimini contro lo stato, sono aumentate le proteste e le dichiarazioni di sdegno. La decisione è stata presa due giorni fa e ha suscitato reazioni sia a livello nazionale che internazionale, con molti che contestano le implicazioni di questa misura. Intanto, è stato presentato un ricorso presso l’Alta corte contro la legge.

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