1 aprile lo scherzo della Torre di Pisa | Diventerà un resort da 20mila euro a notte

Il 1 aprile, sui social e sui giornali locali, è circolata la notizia di un progetto per trasformare la Torre di Pisa in un resort di lusso, con tariffe che arriverebbero a 20.000 euro a notte. La voce ha suscitato reazioni miste tra chi ha preso la notizia come uno scherzo e chi ha manifestato sorpresa per l’ipotesi di un intervento così invasivo sull’iconico monumento.

Firenze, 1 aprile 2022 - “Quando si scherza bisogna essere seri” diceva Alberto Sordi interpretando uno che di scherzi se ne intendeva, il Marchese del Grillo nel famosissimo film di Monicelli. E infatti furono in tantissimi a cascarci, il 1 aprile del 2015, quando la ‘notizia-burla’ sulla Torre di Pisa arrivò dall’autorevole Telegraph. Lo scherzo sulla Torre di Pisa. Il Telegraph annunciò la nascita dell ’hotel “3,99 gradi ”, dal costo di 20mila euro a notte, che rifletteva l’angolo di inclinazione della Torre. Ogni stanza doveva avare un nome legato al Rinascimento, da Leonardo a Michelangelo, ma per soggiornare nella suite Galileo in cima il prezzo saliva fino a 50mila euro, la più cara al mondo, sorpassando così il record detenuto dalla Royal Penthouse Suite al President Wilson Hotel di Ginevra (41,672 sterline a notte). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 1 aprile, lo scherzo della Torre di Pisa: “Diventerà un resort da 20mila euro a notte” Articoli correlati Katy Perry e Justin Trudeau, vacanza di coppia sulle Dolomiti nel resort da oltre 20mila euro a notteKaty Perry e Justin Trudeau sono volati in Italia per seguire le Olimpiadi di Milano Cortina. Leggi anche: Michelle Hunziker alle Maldive: la vacanza esotica invernale nel resort da oltre 7mila euro a notte