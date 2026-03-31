In un’intervista rilasciata a ReteSport, l’ex calciatore Ervin Zukanovic ha commentato la situazione attuale della nazionale italiana, affermando che la Bosnia non ha nulla da perdere e che l’Italia si trova sotto pressione. Le sue parole hanno evidenziato come le tensioni nello sport siano ormai evidenti, in un momento in cui le sfide tra le due squadre sono particolarmente intense e delicate.

In una congiuntura di estrema tensione sportiva, dove il confine tra il trionfo e l’oblio si fa sottilissimo, l’analisi del doppio ex Ervin Zukanovic ai microfoni di ReteSport ha squarciato il velo sulle reali insidie che attendono la compagine di Gattuso. Intervenuto per delineare i contorni della sfida del Bilino Polje, l’ex difensore giallorosso ha rimarcato come l’ Italia si trovi in un vicolo cieco psicologico: «C’è tanta pressione soprattutto per l’ Italia, perché rischierebbe di saltare il Mondiale per la terza volta consecutiva; è una Nazionale abituata a questa competizione, mentre la Bosnia è una squadra giovane e con fame», ha sottolineato Zukanovic durante l’intervento radiofonico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Zukanovic a ReteSport: “Italia sotto scacco, la Bosnia non ha nulla da perdere”

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