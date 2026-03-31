Zidane questa sera allo Stadium? Tutti i dettagli

Stasera allo stadio potrebbe esserci l'ex giocatore e allenatore, che in passato ha vestito la maglia bianconera. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma si vocifera che potrebbe essere presente in tribuna durante la partita. Nessuna conferma riguardo alla sua partecipazione o alle motivazioni della sua eventuale presenza. La squadra scenderà in campo come previsto per l'incontro di questa sera.

Zidane questa sera allo Stadium? Il tecnico, ex giocatore bianconero, potrebbe essere in tribuna. Tutti i dettagli. Questa sera la suggestiva cornice dell’ Allianz Stadium di Torino aprirà le proprie porte per ospitare un’affascinante amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay. La Celeste, che ha scelto i comfort del JHotel per il proprio ritiro pre-partita, è guidata dal celebre commissario tecnico Marcelo Bielsa, il quale alla vigilia ha speso parole di profonda ammirazione e grande elogio per la Juventus e la sua gloriosa storia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Un ritorno speciale in tribuna. A rendere la serata ancora più intrigante potrebbe essere una presenza d’eccezione sugli spalti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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