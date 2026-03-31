Due attori di Hollywood sono stati ospiti di un noto talent show italiano, incontrando alcuni concorrenti alle prime esperienze nel settore. La presenza delle star ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha reagito con sorpresa e curiosità. Durante l’evento, gli attori hanno anche rivolto complimenti ai giovani artisti, lasciando un segno tra gli spettatori e i partecipanti.

Non capita tutti i giorni che due delle stelle più luminose di Hollywood attraversino lo studio di un talent show italiano per fermarsi a parlare con giovani talenti che stanno muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Eppure è esattamente quello che è successo durante la seconda puntata del serale di Amici, quando Maria De Filippi ha accolto Zendaya e Robert Pattinson tra l’entusiasmo generale del pubblico in studio. I due attori statunitensi erano in Italia per promuovere The Drama – Un segreto è per sempre, il nuovo film di Kristoffer Borgli che arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal primo aprile. Ma la loro presenza ad Amici è andata ben oltre la semplice promozione cinematografica, trasformandosi in un momento di incoraggiamento autentico per i concorrenti del programma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Zendaya e Robert Pattinson ad Amici: la reazione spiazzata del pubblico e i complimenti degli attori ai concorrenti

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