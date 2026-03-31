Il presidente ucraino ha dichiarato che gli aiuti militari provenienti dagli Stati Uniti potrebbero diminuire se Washington decidesse di concentrare le proprie risorse sull’Iran. La possibilità di un taglio delle forniture di armi viene considerata in relazione a un mutato impegno degli Stati Uniti nel supporto all’Ucraina. Finora non sono state annunciate decisioni ufficiali in merito.

Il rischio di una riduzione degli aiuti militari all’Ucraina si fa sempre più concreto. A lanciare l’allarme è il presidente Volodymyr Zelensky, che in un’intervista ad Axios ha collegato direttamente il possibile calo delle forniture di armi all’impegno crescente degli Stati Uniti nello scenario mediorientale. Secondo Zelensky, una guerra prolungata in Iran finirebbe per spostare priorità e risorse di Washington, con conseguenze dirette per Ucraina. “Non sono solo preoccupato, sono certo che dovremo affrontare queste sfide”, ha dichiarato, lasciando intendere che Kiev potrebbe presto fare i conti con un rallentamento o una riduzione delle forniture militari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Zelensky: meno armi a Kiev se gli USA si concentrano sull’Iran

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