L’ex governatore si trova nel cortile di via Bellerio, mentre si sposta tra auto della polizia e una siepe rossa, parlando al telefono. A poche ore di distanza, si discute di possibili cambi nel governo e di un possibile incarico come ministro. Tra le altre notizie, esponenti politici affermano che Luca può assumersi qualsiasi responsabilità.

Su e giù per il cortile di via Bellerio, con il cellulare all’orecchio, prima tra il viavai delle autoblù e poi dietro una siepe rossa. Tutti a chiedersi: possibile che Luca Zaia fosse al telefono con Giorgia Meloni, mentre tutti gli altri si arrovellavano sul “rimpastino”? Improbabile ma chissà, tra i due da quasi vent’anni la confidenza è tale che, se e quando sarà, la chiamata per l’eventuale subentro a qualche ministro non avrà certo bisogno di passare per le sedi di partito. Di sicuro a chi gli ha chiesto conferme sulle indiscrezioni, l’ex governatore ha risposto di essere «serenissimo». Del resto da Doge emerito, e ora presidente del... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Zaia ministro, l?ex governatore al centro dei possibili cambi: «Sono serenissimo». Romeo e Fontana: Luca può fare tutto

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