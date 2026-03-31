Yaser Lofuti in fuga sotto un Niqab? Perché la foto è un falso IA

Circolano sui social media diverse immagini che mostrano un uomo con abbigliamento tradizionale coprente, apparentemente in fuga, con alcune fonti che attribuiscono la foto a un ufficiale iraniano. Tuttavia, analisi tecniche e verifiche hanno confermato che l'immagine non rappresenta un reale evento, ma è stata generata tramite intelligenza artificiale. La diffusione di questa immagine ha coinvolto vari post su piattaforme come Facebook.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui ) riportano una immagine dove si vedrebbe un alto ufficiale iraniano, Yaser Lofuti, fuggire coperto da un Niqab. Il contesto è sempre quello della crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran. Non si trovano però riscontri nelle fonti giornalistiche più autorevoli. L’immagine infatti è generata con l’ Intelligenza artificiale di Google. Circola l’immagine attribuita a Yaser Lofuti, alto ufficiale iraniano, mentre fuggirebbe coperto da un Niqab per sfuggire ai droni nemici. La foto, diventata virale nel contesto della crisi tra Israele e Iran, è in realtà un falso generato dall’intelligenza artificiale Gemini. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Missile iraniano per Epstein: la foto è un falso generato dall’IAUna foto di un missile iraniano con una dedica in farsi alle vittime dell’isola di Epstein sta circolando massicciamente sui social network, ma si... B-2 abbattuto in Iran: la foto dei piloti catturati è un falso dell’IASui social circolano diverse condivisioni che mostrano il presunto relitto di un bombardiere americano B-2 che sarebbe stato abbattuto dal regime...