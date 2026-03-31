WWE | Troppi interessi in gioco

Negli ultimi anni, la WWE ha subito diversi cambi di vertice e si è sempre più affidata alle reazioni sui social media. La gestione dell'organizzazione sembra essere influenzata da molteplici interessi, portando a cambiamenti frequenti e a decisioni che mostrano una certa instabilità. La presenza costante delle piattaforme digitali ha modificato il modo in cui l'azienda si presenta e interagisce con il pubblico.

Questa WWE, quella che ha cambiato i suoi vertici qualche anno fa e che ora sembra totalmente dipendente dal giudizio dei social, sembra oramai non azzeccarne più una. Ultima scelta disprezzata dai fan è stata la vittoria del titolo di campione Statunitense di Sami Zayn ai danni di Carmelo Hayes. Il video della sua incoronazione ha ricevuto 18 mila “dislike”, a fronte dei soli 12 mila “like”. Una decisione fortemente osteggiata da più della metà dei fan, stando a queste statistiche, che mette in serio dubbio la bontà di alcune manovre del team creativo. Solo qualche mese fa la vittoria di Cody Rhodes a Smackdown su Drew McIntyre, con conseguente conquista del titolo WWE, ha subìto la stessa sorte, evidenziando come stia sempre più aumentando il divario tra ciò che la WWE ritiene giusto, e ciò che i fan di fatto apprezzano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Troppi interessi in gioco Articoli correlati WWE: Svelati i rating di WWE 2K26, Rhea Ripley è la superstar attiva più forte del gioco2K svela i punteggi ufficiali: Rhea Ripley guida il roster attivo con 96, mentre Super Cena raggiunge il leggendario 100. WWE: la controversa nuova modalità di gioco di WWE 2K25 tornerà in 2K262K deve trovare il modo di differenziare ogni nuovo gioco WWE da quello precedente. WWE 2K25 REAL VS GAME