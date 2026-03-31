vogliamo essere pagati come gli altri

Un'assemblea di lavoratori delle aziende For Services Srl e Last Mile Solutions Srl ha deciso di scioperare per otto ore, denunciando una disparità di trattamento rispetto ad altri impiegati nelle consegne per un noto colosso dell’e-commerce. La protesta è motivata dalla richiesta di essere pagati allo stesso livello degli altri colleghi che svolgono le medesime mansioni.

Una "disparità di trattamento" tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, nella filiera delle consegne per conto del colosso dell’e-commerce Amazon, è alla base di uno sciopero di otto ore dei dipendenti delle aziende For Services Srl e Last Mile Solutions Srl. I driver si sono riuniti ieri in presidio davanti al magazzino nel sito Uit1 di Amazon City Logistica in via Nicolodi 11, e oggi è prevista una nuova manifestazione davanti al polo Amazon Fresh a Peschiera Borromeo. Il sindacato Filt Cgil denuncia l’assenza di disponibilità ad avviare una contrattazione di secondo livello che riconosca ai driver delle due aziende le stesse tutele e miglioramenti economici già presenti in altre realtà della filiera degli appalti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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