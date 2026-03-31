voci e storie in biblioteca

"Voci e Storie": torna la rassegna di incontri alla biblioteca di Mercato Saraceno. Ad aprile saranno tre le serate dedicate agli autori locali animeranno la Biblioteca Comunale "A. Veggiani", offrendo al pubblico momenti di confronto, racconto e condivisione. "Vogliamo continuare a dare spazio agli autori locali – sottolinea l’assessore alla Cultura Ignazio Palazzi – creando occasioni in cui le esperienze personali possano diventare patrimonio condiviso per tutta la comunità". Ad aprire la rassegna sarà Giovanni Alessandrini, che domani alle 20,30 presenterà il suo libro "Ragliando si impara. Esperienze, riflessioni, racconti e qualche asinaggine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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