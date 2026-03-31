Viterbo ospita dall'2 al 4 aprile l'11ª edizione del torneo nazionale di pallavolo femminile Città di Viterbo, con la partecipazione di 36 squadre, circa 700 atleti e 1500 persone complessivamente coinvolte. Le competizioni coinvolgono le categorie Under 14 e Under 16, e l'evento rappresenta un appuntamento fisso nel calendario sportivo della città, come evidenziato dalla sindaca.

Undicesima edizione del torneo nazionale "Città di Viterbo" che tocca anche Vetralla, Montefiascone e Vignanello. Frontini e Aronne: "L'evento è anche un volano turistico, chi scopre la città poi torna". Baldi del Coni: "I soldi per lo sport ci sono ma i Comuni non li spendono" Il torneo nazionale di pallavolo femminile Città di Viterbo giunge all'11esima edizione. Dal 2 al 4 aprile le categorie Under 14 e Under 16 saranno protagoniste di una manifestazione che, come sottolineato dalla sindaca Chiara Frontini, è ormai un appuntamento sul quale la città punta forte: "Il torneo porta in alto il nome della città, e quest'anno abbiamo deciso di sostenerlo in maniera più decisa perché le dimensioni di questo grande appuntamento ci portano ad abbracciare la Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Viterbo capitale del volley femminile per tre giorni: "36 squadre, 700 atleti e 1500 persone"

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