Visite guidate all' Orto botanico dell' università di Padova

L’Orto Botanico dell’Università di Padova organizza visite guidate programmate per sabato 18 aprile alle ore 10 e alle ore 15. L’iniziativa permette di esplorare le collezioni di piante e i percorsi all’interno del giardino storico, aperto al pubblico in questa data. Le visite sono accessibili a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino le specie vegetali presenti nel sito.

Per ammirare le meraviglie dell’Orto Botanico dell’Università di Padova, ARKA propone le visite guidate che si svolgeranno Sabato 18 Aprile alle ore 10 e anche alle ore 15.30. Ogni visita sarà condotta da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all’Università di Padova. La durata della visita sarà di circa 1 ora e 45 minuti. Attualmente tutte le sezioni sono visitabili: l’Orto Botanico Rinascimentale, le Serre Ottocentesche, il Giardino della Biodiversità (inaugurato nel 2014) ed inoltre il Museo Botanico (inaugurato nel 2023). La quota di partecipazione alla visita guidata comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova Articoli correlati Orto botanico di Padova - Visite guidate primaveriliScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Per ammirare le... Bella di notte: visite guidate serali all'Orto BotanicoSabato 22 febbraio 2026, alle 20:00 e alle 21:30, un nuovo appuntamento con “Bella di notte”, le visite guidate serali che vi porteranno tra sentieri... L’arrivo dell’autunno veste l’Orto botanico di nuovi colori Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Due visite all’Orto botanico di Padova per festeggiare l’arrivo della primavera il 21 marzo 2026; All’Orto botanico di Pavia torna la Festa di primavera; Ciliegi in fiore a Roma: all’Orto Botanico tre giorni di Hanami tra visite guidate e street food; Visita all’Orto botanico di Padova – 3 luglio. Visite guidate all'Orto botanico dell'università di PadovaPer ammirare le meraviglie dell’Orto Botanico dell’Università di Padova, ARKA propone le visite guidate che si svolgeranno Sabato 18 Aprile alle ore 10 e anche alle ore 15.30. Ogni visita sarà ... padovaoggi.it Fondazione Bernareggi propone un lunedì ricco di opportunità: visite guidate e percorsi inediti per ammirare capolavori e intense performance. x.com Visite guidate al Castello Caetani di Fondi - Museo Civico + benessere psicofisico: per prenotazioni, fino a esaurimento posti, numero in locandina facebook