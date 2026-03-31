Virtus ko pesante | il Paris Basketball corre troppo ed espugna il PalaDozza

La Virtus Bologna ha subito una sconfitta significativa contro il Paris Basketball durante la partita giocata al PalaDozza. La squadra francese è riuscita ad allungare nel punteggio grazie a un ritmo di gioco molto elevato, prevalendo sugli avversari. La squadra italiana ha incontrato difficoltà nel contenere l’avversario, che ha dominato l’intera gara.

Una serata da dimenticare per la Virtus Bologna, che cade sotto i colpi di un Paris Basketball travolgente. Al PalaDozza finisce 82-103 per i francesi, al termine di una gara in cui la squadra di coach Jakovljevic ha retto solo per un quarto, prima di venire letteralmente travolta dal ritmo e dalla precisione degli ospiti. L’avvio era stato incoraggiante: un primo quarto giocato sul filo dell'equilibrio e chiuso avanti di un soffio (20-19), con le Vu Nere brave a contenere le folate parigine. Ma già dalla seconda frazione l'inerzia è cambiata drasticamente. Il Paris Basketball ha iniziato a premere sull'acceleratore con Hifi (top scorer del match con 20 punti), trovando soluzioni facili in transizione e punendo ogni minima sbavatura difensiva dei bolognesi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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