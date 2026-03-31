Nel torneo di Eurolega, il Maccabi ha ripreso il confronto contro le altre squadre. La classifica vede variazioni con lo Zalgiris che sorprende e l'Hapoel che subisce sconfitte decisive. Le posizioni delle squadre si aggiornano di conseguenza, influenzate dai risultati recenti delle partite disputate. La competizione continua a evolversi, con le classifiche che riflettono le vittorie e le sconfitte di ogni team.

Quattro giri alla fine, gli scossoni alla classifica sono amplificati dall’effetto di una vittoria o di una sconfitta negli scontri diretti e la conseguenza è quella di scalare o perdere posizioni in modo repentino. L’Eurolega è così, tutto aperto fino all’ultimo secondo. In mezzo mille cambiamenti. Ecco quindi dopo il penultimo doppio turno stagionale il salto avanti del Maccabi (di gran lunga la squadra con il calendario migliore) e quello da gambero dell’Hapoel Tel Aviv, travolto nel suo viaggio in Spagna dal Baskonia dopo aver ceduto anche a Madrid. Proprio il Real di Sergio Scariolo si porta a una sola vittoria dalla prima della classe, il Fenerbahce, a sua volta entrata in una sorta di tunnel con 5 sconfitte nelle ultime 7 partite tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Virtus, è tutto più chiaro. Il Maccabi torna in gioco: il ranking di Eurolega, chi sale e chi scende

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